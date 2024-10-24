ФАС нашла картельный сговор в сфере дорожного строительства на 14,9 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против воронежских ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника». Компании подозреваются в нарушении конкуренции на торгах по капремонту и реконструкции дорог в регионе. Общая сумма контрактов составила 14,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ФАС, организации подписывали госконтракты на выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции дорог в Воронежской и Тамбовской областях. Если их вина будет доказана, то компании получат оборотные штрафы.
Недавно в России выявили картель в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на общую сумму в 827,9 миллиона рублей. Злоумышленники заключали крупные государственные контракты. Возбуждено уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства.
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