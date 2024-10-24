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Регион
24 октября, 10:40
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Путин выразил сожаление из-за конфликтов по всему миру, включая украинский

Россия выражает сожаление по поводу всех вооружённых конфликтов в мире, включая и ситуацию в Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», которое 24 октября проходит в Казани.

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«У нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», — поделился болью российский лидер после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими странами-участницами БРИКС стремится к построению лучшего мира, где уважалось бы мнение всех народов.

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Life.ru

Марина Фещенко
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