Путин выразил сожаление из-за конфликтов по всему миру, включая украинский

Россия выражает сожаление по поводу всех вооружённых конфликтов в мире, включая и ситуацию в Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», которое 24 октября проходит в Казани.

«У нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», — поделился болью российский лидер после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса.