Путин выразил сожаление из-за конфликтов по всему миру, включая украинский
Россия выражает сожаление по поводу всех вооружённых конфликтов в мире, включая и ситуацию в Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», которое 24 октября проходит в Казани.
«У нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», — поделился болью российский лидер после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими странами-участницами БРИКС стремится к построению лучшего мира, где уважалось бы мнение всех народов.
Обложка ©
Life.ru