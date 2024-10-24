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24 октября, 13:57

Ожог, аллергия, воспаления: Чем опасны товары для зубов с маркетплейсов

Врач Багаутдинова предупредила об опасности товаров для зубов с маркетплейсов

Многие товары для зубов, доступные на популярных у россиян маркетплейсах, могут нанести серьезный вред здоровью полости рта. А исправлять это всё придётся уже специалистам. Об этом предупредила врач-стоматолог Амина Багаутдинова. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она в первую очередь обратила внимание на отбеливающие полоски.

По словам эксперта, покупатель может нарваться на подделку, которая в лучшем случае не даст никакого эффекта, а в худшем причинит вред, в том числе травму эмали, ожог десны. При этом маркетплейс может отказаться от возмещения ущерба.

Внимательнее нужно быть и при выборе зубной пасты. Кроме того, временные пломбы и фальшивые брекеты могут спровоцировать болезненные состояния во рту, предупредила эксперт.

«Если их использовать длительное время в полости рта, можно получить аллергическую реакцию, травмы губ, щёк, слизистых, можно спровоцировать воспалительный процесс в полости рта, если он был», — отметила врач.

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Борис Эльфанд
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