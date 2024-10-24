Житель США выиграл 9 миллионов долларов благодаря сломанному торговому автомату
В США мужчине посчастливилось купить выигрышный лотерейный билет. По удивительному стечению обстоятельств, вендинговый аппарат сломался и мужчине пришлось забрать первый попавшийся, хотя обычно покупателю предоставляется возможность выбора. Об этом пишет UPI.
Житель штата Иллинойс рассказал, что довольно часто приобретает лотерейные билеты во время походов за продуктами в супермаркет. В этот раз во время покупки торговый автомат сломался, выдав лишь один билет. Изначально покупатель расстроился, но поддался судьбе и взял его. На следующий день мужчина проверил свой выигрыш и изумился — он выиграл джекпот на сумму 9,2 миллиона долларов (примерно 893 миллиона рублей).
«Я посмотрел на жену, она просто потеряла дар речи. Мы смеёмся над тем, как я был зол на сломанный автомат, и очень благодарны судьбе за то, что всё так обернулось», — рассказал счастливчик.
А в Бельгии украинский беженец сорвал джекпот в лотерее, выиграв 500 тысяч евро. Мужчина купил билет на заправочной станции, отдав за него всего пять евро.
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