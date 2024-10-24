Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 12:02

Житель США выиграл 9 миллионов долларов благодаря сломанному торговому автомату

В США мужчине посчастливилось купить выигрышный лотерейный билет. По удивительному стечению обстоятельств, вендинговый аппарат сломался и мужчине пришлось забрать первый попавшийся, хотя обычно покупателю предоставляется возможность выбора. Об этом пишет UPI.

Житель штата Иллинойс рассказал, что довольно часто приобретает лотерейные билеты во время походов за продуктами в супермаркет. В этот раз во время покупки торговый автомат сломался, выдав лишь один билет. Изначально покупатель расстроился, но поддался судьбе и взял его. На следующий день мужчина проверил свой выигрыш и изумился — он выиграл джекпот на сумму 9,2 миллиона долларов (примерно 893 миллиона рублей).

«Я посмотрел на жену, она просто потеряла дар речи. Мы смеёмся над тем, как я был зол на сломанный автомат, и очень благодарны судьбе за то, что всё так обернулось», — рассказал счастливчик.

Сорвавшему куш жителю США отказались выдавать выигрыш
Сорвавшему куш жителю США отказались выдавать выигрыш

А в Бельгии украинский беженец сорвал джекпот в лотерее, выиграв 500 тысяч евро. Мужчина купил билет на заправочной станции, отдав за него всего пять евро.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / smile23

Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Общество
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar