Министр Решетников усмотрел «признаки охлаждения» у российской экономики

Экономика России в конце третьего — начале четвёртого кварталов начала демонстрировать признаки охлаждения, однако прогноз роста ВВП на 2024 год, установленный на уровне 3,9%, остаётся актуальным. Об этом заявил 24 октября глава Минэкономразвития Максим Решетников во время лекции во Всероссийской академии внешней торговли.

По информации Минэкономразвития, в августе 2024 года рост ВВП России составил 2,4% в годовом исчислении, после повышения на 3,5% в июле, 3,2% в июне, 4,7% в мае, 4,6% в апреле, 4,2% в марте, 7,6% в феврале и 4,8% в январе. За период с января по август 2024 года министерство оценило рост ВВП России в 4,2%.