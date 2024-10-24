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24 октября, 11:27

Пашинян на саммите БРИКС предложил Баку подписать мирный договор

Пашинян и Алиев на саммите БРИКС в Казани. Обложка © Life.ru

Пашинян и Алиев на саммите БРИКС в Казани. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать мирный договор. Соответствующую инициативу он озвучил в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс» / «аутрич». На мероприятии также присутствует азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Как отметил Пашинян, проект мирного договора согласован с Баку минимум на 80-90%.

«Уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем», — сказал глава армянского кабмина.

Кроме того, Ереван предложил Баку улучшить связь с Нахичеванью, внедрив механизмы упрощённого пограничного и таможенного контроля.

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Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках встречи прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. Прямо сейчас в Татарстане проходит пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

Наталья Демьянова
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