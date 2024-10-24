Пашинян на саммите БРИКС предложил Баку подписать мирный договор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать мирный договор. Соответствующую инициативу он озвучил в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс» / «аутрич». На мероприятии также присутствует азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Как отметил Пашинян, проект мирного договора согласован с Баку минимум на 80-90%.

«Уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем», — сказал глава армянского кабмина.

Кроме того, Ереван предложил Баку улучшить связь с Нахичеванью, внедрив механизмы упрощённого пограничного и таможенного контроля.