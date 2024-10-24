Опрос раскрыл предпочтения каждого поколения в видеоконтенте

Представители поколения Z (возраст 18-24 года) предпочитают музыкальный видеоконтент, поколения миллениалов выбирают юмор и блогеров, а зрители старше 45 любят смотреть кино. Исследование вкусов аудитории выяснил сервис VK Видео.

Согласно опросу, 35% молодёжи до 25 лет выбирают музыкальные видео. Ещё 34% смотрят юмористические ролики. Также 25% респондентов этой категории предпочитают шоу с популярными блогерами и звездами. Кино и сериалы назвали 20% опрошенных, а путешествия — 13%.

У миллениалов (возраст 25-34 года) юмор находится на первом месте, его выбрали 40% человек. Далее идут шоу с блогерами — 25% зрителей. Чуть меньше (21% голосов) набирают передачи с разбором новостей. Видеоподкасты и интервью выбирает 18% людей.

Представители поколения X (возраст 35-44 года) отдают предпочтение к разбору новостей (38% голосов). Юмор занимает второе место (26%), за ним идут путешествия и кино с сериалами (по 23%). Интервью и видеоподкасты также популярны среди этой группы, получая 22%. Зрители из поколения старше 45 лет выбирают кино и сериалы (39%). На юмор выбор падает у 33% респондентов, а на спорт — у 30%. Ещё 23% взрослых потребителей контента выбирают программы о готовке.