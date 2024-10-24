Рестораны IL PATIO и «Планета суши» временно закрыли после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ
В Москве рестораны IL PATIO и «Планета суши» оштрафовали и закрыли на 90 дней. Роспотребнадзор подтвердил санитарные нарушения, о которых говорилось в скандальном расследовании SHOT ПРОВЕРКИ.
Рестораны IL PATIO и «Планета суши» закрыли на 90 дней в Москве. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Ведомство провело внеплановые проверки по кухням ресторанов по следующим адресам:
— г. Москва, ул. Селезнёвская, 32;
— г. Москва, ул. 2-я Останкинская, 3;
— г. Москва, Каширское шоссе, 26.
Объявление о закрытии ресторана IL PATIO в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Во всех трёх заведениях зафиксировали многочисленные нарушения СанПиН, специалисты изъяли все потенциально опасные продукты. По информации телеграм-канала, также возбуждены дела об административных правонарушениях.
Ресторан IL PATIO опечатали в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Ресторан на улице Селезнёвской оштрафовали, опечатали и закрыли на 90 дней. Другим заведениям грозят штрафы до 300 тысяч рублей по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, о нарушении требований технических регламентов.
Напомним, что после жалоб посетителей на обслуживание, невкусные блюда и просроченные продукты в сети ресторанов корреспондент SHOT ПРОВЕРКИ решил устроиться туда тайным агентом и разведать реальную обстановку. Как оказалось — закулисье кухни заведений оставляет желать лучшего. Подробности можно узнать в выпуске SHOT ПРОВЕРКИ.