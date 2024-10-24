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24 октября, 12:07

Рестораны IL PATIO и «Планета суши» временно закрыли после выпуска SHOT ПРОВЕРКИ

В Москве рестораны IL PATIO и «Планета суши» оштрафовали и закрыли на 90 дней. Роспотребнадзор подтвердил санитарные нарушения, о которых говорилось в скандальном расследовании SHOT ПРОВЕРКИ.

Рестораны IL PATIO и «Планета суши» закрыли на 90 дней в Москве. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Ведомство провело внеплановые проверки по кухням ресторанов по следующим адресам:

— г. Москва, ул. Селезнёвская, 32;

— г. Москва, ул. 2-я Останкинская, 3;

— г. Москва, Каширское шоссе, 26.

Объявление о закрытии ресторана IL PATIO в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Объявление о закрытии ресторана IL PATIO в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Во всех трёх заведениях зафиксировали многочисленные нарушения СанПиН, специалисты изъяли все потенциально опасные продукты. По информации телеграм-канала, также возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ресторан IL PATIO опечатали в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Ресторан IL PATIO опечатали в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Ресторан на улице Селезнёвской оштрафовали, опечатали и закрыли на 90 дней. Другим заведениям грозят штрафы до 300 тысяч рублей по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, о нарушении требований технических регламентов.

Роспотребнадзор проверит «Тануки» после резонансного расследования «SHOT ПРОВЕРКИ»
Роспотребнадзор проверит «Тануки» после резонансного расследования «SHOT ПРОВЕРКИ»

Напомним, что после жалоб посетителей на обслуживание, невкусные блюда и просроченные продукты в сети ресторанов корреспондент SHOT ПРОВЕРКИ решил устроиться туда тайным агентом и разведать реальную обстановку. Как оказалось — закулисье кухни заведений оставляет желать лучшего. Подробности можно узнать в выпуске SHOT ПРОВЕРКИ.

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SHOT ПРОВЕРКА

Дарья Нарыкова
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