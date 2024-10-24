«Тебе нужны силы»: У погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от 14-летней школьницы
КТВ-ЛУЧ: У погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от школьницы
У погибшего участника спецоперации (СВО) из Татарстана нашли трогательное письмо от 14-летней школьницы по имени Арина из Сызрани Самарской области. Сейчас девочку разыскивают родственники военнослужащего, сообщает телекомпания КТВ-ЛУЧ.
По данным журналистов, 52-летний Владислав Савельев отправился добровольцем в зону СВО осенью 2022 года. В составе штурмового отряда он постоянно был на передовых позициях. 3 ноября прошлого года Владислав погиб в районе Авдеевки в ДНР. При себе у него нашли сложенное письмо, написанное школьницей.
«Я не представляю, насколько тебе тяжело, но я верю, что в скором времени ты вернёшься домой к своим близким, которые гордятся тобой. Береги своё здоровье. Тебе нужны силы, ведь за твоей спиной тысяча жизней», — писала тогда Арина Владиславу.
Родственники погибшего бойца сейчас ищут девочку, чтобы поблагодарить её за письмо. Её трогательное послание берегло Владислава до самого конца.
Ранее Life.ru сообщал, что большое число бойцов СВО съехались в волгоградский посёлок на похороны товарища. Мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года, он был старшим сержантом и командовал взводом мотострелков. За время участия в СВО был награждён орденом Суворова, штурмовым крестом и орденом Мужества. Вторым орденом Мужества его наградили уже посмертно.
ТАСС / Сергей Мальгавко