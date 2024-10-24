«Тебе нужны силы»: У погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от 14-летней школьницы

У погибшего участника спецоперации (СВО) из Татарстана нашли трогательное письмо от 14-летней школьницы по имени Арина из Сызрани Самарской области. Сейчас девочку разыскивают родственники военнослужащего, сообщает телекомпания КТВ-ЛУЧ.

По данным журналистов, 52-летний Владислав Савельев отправился добровольцем в зону СВО осенью 2022 года. В составе штурмового отряда он постоянно был на передовых позициях. 3 ноября прошлого года Владислав погиб в районе Авдеевки в ДНР. При себе у него нашли сложенное письмо, написанное школьницей.

«Я не представляю, насколько тебе тяжело, но я верю, что в скором времени ты вернёшься домой к своим близким, которые гордятся тобой. Береги своё здоровье. Тебе нужны силы, ведь за твоей спиной тысяча жизней», — писала тогда Арина Владиславу.

Родственники погибшего бойца сейчас ищут девочку, чтобы поблагодарить её за письмо. Её трогательное послание берегло Владислава до самого конца.