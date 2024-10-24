Путин: Мир уже живёт как «одна большая семья», но в ней бывают ссоры

Российский лидер Владимир Путин обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу после его речи, заявив, что мир уже живёт как одна большая семья. Однако и в ней не обходится без проблем. Прямо сейчас президент находится на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«Уважаемый господин генеральный секретарь сказал, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живём. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, делёж имущества. Дело иногда доходит и до драки», — с улыбкой заметил Путин после речи генсека ООН.

Президент РФ добавил, что в цели БРИКС среди прочего входит задача по созданию «благоприятной атмосферы в общем доме». Осуществляться это будет при тесной координации с Организацией Объединённых Наций.