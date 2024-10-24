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24 октября, 14:18

Житель Шебекино хотел продать натовскую винтовку и десятки патронов, но попался с поличным

SHOT: Житель Шебекино пытался продать винтовку FN SCAR-L и десятки патронов

В Шебекино Белгородской области мужчина планировал продать натовскую штурмовую винтовку FN SCAR-L и десятки боевых патронов, но попался с поличным. Его приговорили к принудительным работам, сообщает SHOT.

Изъятая у жителя Белгородской области винтовка и патроны. Фото © Telegram / SHOT

Изъятая у жителя Белгородской области винтовка и патроны. Фото © Telegram / SHOT

Как выяснил телеграм-канал, мужчина незаконно покупал оружие на перепродажу. Однажды к нему нагрянули сотрудники УФСБ РФ по Белгородской области. В результате из квартиры были изъяты винтовка FN SCAR-L калибра 5,56 мм и 63 патрона к ней.

Злоумышленника признали виновным по уголовной статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, пересылка огнестрельного оружия». Суд назначил ему принудительные работы, поскольку он сотрудничал со следствием.

Ранее Life.ru сообщал о задержании 17-летнего студента из подмосковных Мытищ за незаконную покупку боевых патронов. Проверяется версия, что он собирался устроить стрельбу в своём колледже.

Схрон с гранатомётами, сотнями гранат и 35 тыс. патронов нашли в ДНР
Схрон с гранатомётами, сотнями гранат и 35 тыс. патронов нашли в ДНР
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Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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