Житель Шебекино хотел продать натовскую винтовку и десятки патронов, но попался с поличным

В Шебекино Белгородской области мужчина планировал продать натовскую штурмовую винтовку FN SCAR-L и десятки боевых патронов, но попался с поличным. Его приговорили к принудительным работам, сообщает SHOT.

Изъятая у жителя Белгородской области винтовка и патроны. Фото © Telegram / SHOT

Как выяснил телеграм-канал, мужчина незаконно покупал оружие на перепродажу. Однажды к нему нагрянули сотрудники УФСБ РФ по Белгородской области. В результате из квартиры были изъяты винтовка FN SCAR-L калибра 5,56 мм и 63 патрона к ней.

Злоумышленника признали виновным по уголовной статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, пересылка огнестрельного оружия». Суд назначил ему принудительные работы, поскольку он сотрудничал со следствием.