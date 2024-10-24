Президент McDonald's раскрыл причину массовых отравлений

Вспышки отравлений кишечной палочкой в американских McDonald's может исходить от лука в четвертьфунтовых чизбургерах. Об этом доложил президент McDonald's USA Джо Эрлингер в видеообращении.

«Мы решили убрать нарезанный лук, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах в заведениях в отдельных штатах. Мы также приняли решение временно убрать из меню четвертьфунтовые чизбургеры в некоторых штатах», – сказал он.