Президент McDonald's раскрыл причину массовых отравлений
Причиной отравления в McDonald's США оказался лук в бургерах
Вспышки отравлений кишечной палочкой в американских McDonald's может исходить от лука в четвертьфунтовых чизбургерах. Об этом доложил президент McDonald's USA Джо Эрлингер в видеообращении.
«Мы решили убрать нарезанный лук, который используется в четвертьфунтовых чизбургерах в заведениях в отдельных штатах. Мы также приняли решение временно убрать из меню четвертьфунтовые чизбургеры в некоторых штатах», – сказал он.
Президент объяснил, что нарезанный лук привозит один конкретный поставщик в три распределительных центра. Временно компания перестала продавать четвертьфунтовый чизбургер в штатах Колорадо, Канзас, Юта и Вайоминг, а также в некоторых районах Айдахо, Айовы, Миссури, Монтаны, Небраски, Невады, Нью-Мексико и Оклахомы.
Напомним, один человек скончался после отравления в McDonald's в США, ещё десятки отправились в больницы. У всех пострадавших обнаружили кишечную палочку. Инфекция охватила 10 штатов. Эксперты отмечают, что причиной могли быть некачественные продукты от поставщиков.
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