«Сестра-близнец внутри»: У женщины с болями в животе обнаружили пять лишних органов
The Sun: У жительницы Австралии обнаружили пять лишних органов
Мел Плаканика, у которой обнаружили пять лишних органов. Обложка © TikTok / mychroniclife_
Жительница Австралии обратилась к врачам из-за сильных болей в животе — в итоге у неё обнаружили пять лишних органов. Медики не исключают, что у 31-летней Мел Плаканики во время внутриутробного развития была сестра-близнец, которую её организм поглотил, пишет The Sun.
Изначально девушке заявили, что, мол, у неё обнаружена опухоль рядом с маткой. И только на повторном УЗИ была раскрыта шокирующая правда. Как оказалось, у Мел нашли две матки, четыре яичника, две шейки матки и три почки — целых пять лишних органов. В итоге одну матку и два яичника врачи удалили, а третью почку оставили на месте, так как она не сказывается на работе организма. Врачи также обнаружили эндометриоз, который и стал причиной сильной боли в животе.
А ранее Life.ru рассказывал, что у мужчины из британского Бирмингема после смерти обнаружили три половых органа. Один из них располагался на обычном месте, в то время как два других были прикреплены к коже мошонки.