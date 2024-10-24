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24 октября, 14:22

«Сестра-близнец внутри»: У женщины с болями в животе обнаружили пять лишних органов

The Sun: У жительницы Австралии обнаружили пять лишних органов

Мел Плаканика, у которой обнаружили пять лишних органов. Обложка © TikTok / mychroniclife_

Мел Плаканика, у которой обнаружили пять лишних органов. Обложка © TikTok / mychroniclife_

Жительница Австралии обратилась к врачам из-за сильных болей в животе — в итоге у неё обнаружили пять лишних органов. Медики не исключают, что у 31-летней Мел Плаканики во время внутриутробного развития была сестра-близнец, которую её организм поглотил, пишет The Sun.

Изначально девушке заявили, что, мол, у неё обнаружена опухоль рядом с маткой. И только на повторном УЗИ была раскрыта шокирующая правда. Как оказалось, у Мел нашли две матки, четыре яичника, две шейки матки и три почки — целых пять лишних органов. В итоге одну матку и два яичника врачи удалили, а третью почку оставили на месте, так как она не сказывается на работе организма. Врачи также обнаружили эндометриоз, который и стал причиной сильной боли в животе.

А ранее Life.ru рассказывал, что у мужчины из британского Бирмингема после смерти обнаружили три половых органа. Один из них располагался на обычном месте, в то время как два других были прикреплены к коже мошонки.

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