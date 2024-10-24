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24 октября, 15:19

Китай оснастил БМП Type 04А антидроновыми «мангалами», изучив опыт боёв на СВО

БМП Type 04А. Обложка © ruwiki / Tyg728

БМП Type 04А. Обложка © ruwiki / Tyg728

Благодаря изучению опыта СВО Народно-освободительная армия Китая повышает уровень защиты собственной бронетехники. Так на недавно прошедших учениях было замечено, что боевые машины пехоты Type 04А Китай дополнительно оснастил антидроновыми навесами — «мангалами».

Как пишет «Российская газета», китайские БМП начали оснащать решётчатыми козырьками, которые дополнительно защищают башню. Данные конструкции эффективно применяются на СВО для повышения защиты техники от снарядов и ударов дронов-камикадзе.

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Напомним, в этом году ВС РФ начали применять во время боёв в зоне СВО «танки-мангалы». Благодаря использованию дополнительной защиты бойцы Армии России стали буквально неуязвимы для ударов FPV-дронов ВСУ.

Мария Любицкая
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