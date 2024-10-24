Китай оснастил БМП Type 04А антидроновыми «мангалами», изучив опыт боёв на СВО

Благодаря изучению опыта СВО Народно-освободительная армия Китая повышает уровень защиты собственной бронетехники. Так на недавно прошедших учениях было замечено, что боевые машины пехоты Type 04А Китай дополнительно оснастил антидроновыми навесами — «мангалами».

Как пишет «Российская газета», китайские БМП начали оснащать решётчатыми козырьками, которые дополнительно защищают башню. Данные конструкции эффективно применяются на СВО для повышения защиты техники от снарядов и ударов дронов-камикадзе.