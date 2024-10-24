Китай оснастил БМП Type 04А антидроновыми «мангалами», изучив опыт боёв на СВО
БМП Type 04А. Обложка © ruwiki / Tyg728
Благодаря изучению опыта СВО Народно-освободительная армия Китая повышает уровень защиты собственной бронетехники. Так на недавно прошедших учениях было замечено, что боевые машины пехоты Type 04А Китай дополнительно оснастил антидроновыми навесами — «мангалами».
Как пишет «Российская газета», китайские БМП начали оснащать решётчатыми козырьками, которые дополнительно защищают башню. Данные конструкции эффективно применяются на СВО для повышения защиты техники от снарядов и ударов дронов-камикадзе.
Напомним, в этом году ВС РФ начали применять во время боёв в зоне СВО «танки-мангалы». Благодаря использованию дополнительной защиты бойцы Армии России стали буквально неуязвимы для ударов FPV-дронов ВСУ.