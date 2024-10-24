Путин: В БРИКС все настроены на то, чтобы конфликт на Украине быстрее завершился

Все члены объединения БРИКС настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился как можно скорее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трёхдневного саммита в Казани.

«Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами. Китай и Бразилия выступили с инициативой в ходе Ассамблеи в Нью-Йорке. Многие страны-участницы БРИКС поддерживают эти инициативы, а мы благодарны нашим партнёрам за том, что они ищут пути разрешения конфликта», — сказал российский лидер.