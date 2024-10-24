Путин: РФ готова рассматривать любые мирные решения, исходя из реалий на земле

Российская сторона готова рассматривать любые мирные инициативы, исходя из реалий на земле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договорённостей, которые учитывают ситуацию на земле. И не готовы ни к чему другому», — сказал глава государства.