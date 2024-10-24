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24 октября, 16:23

Путин: РФ готова рассматривать любые мирные решения, исходя из реалий на земле

Российская сторона готова рассматривать любые мирные инициативы, исходя из реалий на земле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договорённостей, которые учитывают ситуацию на земле. И не готовы ни к чему другому», — сказал глава государства.

БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения
БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения

Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках встречи прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

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Life.ru

Наталья Демьянова
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