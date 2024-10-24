Путин поздравил с 97-летием ветерана Великой Отечественной из ЛНР

Президент России Владимир Путин поздравил с 97-летием ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) из Свердловского муниципального округа ЛНР Полину Солохину. Глава государства направил имениннице поздравительное письмо, которое ей вместе с подарками и цветами передал глава муниципалитета Андрей Сухачёв.

Сухачёв поздравляет ветерана ВОВ с 97-летием. Видео © Предоставлено Life.ru

«Вы, ваш боевой и трудовой путь — это пример для сегодняшней молодёжи. Для наших ребят, которые, как и вы во время Великой Отечественной, защищают сегодня нашу Родину», — сказал Сухачёв и пожелал Полине Леонтьевне здоровья и долгих лет жизни.

Ветеран выразила благодарность всем за тёплые душевные поздравления. Она с гордостью подчеркнула, что каждый год ко Дню Победы получает приветственный адрес Владимира Путина, а значит, о ней помнят на самом высшем уровне.

Также к имениннице пришли в гости представители регионального отделения «Единой России». Фото © Предоставлено Life.ru

Полина Леонтьевна — в прошлом связистка 221-й стрелковой дивизии отдельного батальона в звании ефрейтора. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Кёнигсберга». Интересно, что со своим мужем она познакомилась в первый день на фронте. После войны Солохина окончила медучилище и с 1957 года работала медсестрой в больнице в Червонопартизанске вместе с супругом. В браке у пары родились дочь и сын.