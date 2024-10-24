В Чечне неизвестные расстреляли грузовик Росгвардии, один сотрудник погиб
В Чечене неизвестные расстреляли грузовик Росгвардии. Как сообщает Mash, в результате один сотрудник погиб.
Огонь по «Уралу» в станице Петропавловская Грозненского района открыли сегодня примерно в 12:00. Несколько пуль попали в росгвардейца Дмитрия В., от полученных ранений он умер на месте. Ещё один сотрудник, по данным телеграм-канала, ранен. Преступников сейчас разыскивают.
Ранее Life.ru писал, что неадекват с ножом залез на крышу ТЦ в Стерлитамаке и пытался порезать полицейских. В ответ сотрудникам пришлось открыть огонь.
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