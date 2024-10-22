Стал известен заказчик покушения на помощника депутата ГД в Подмосковье
Убийство помощника депутата ГД заказал бизнесмен из Ингушетии
Убийство экс-помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, по данным SHOT, заказал бизнесмен, который продавал стройматериалы в Ингушетии.
По предварительным данным, мотивом покушения стали разногласия 45-летнего Башира О. с Алихаджиевым, когда он ещё занимал пост зампреда правительства Ингушетии.
Как пишет SHOT, бизнесмен ранее он уже был судим за разбой и находился в федеральном розыске.
Напомним, 58-летнего Шерипа Алихаджиева расстреляли 10 октября, когда экс-помощник депутата отдыхал на веранде в подмосковной деревне Лапино. Киллер скрылся. Пострадавшего прооперировали и позднее перевели в реанимацию. 22 октября по делу задержали двоих подозреваемых. По данным Life.ru, исполнителю — гражданину Украины — обещали 20 миллионов рублей за убийство. И заказчик, и исполнитель сейчас на допросе.
СК РФ