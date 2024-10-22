Стал известен заказчик покушения на помощника депутата ГД в Подмосковье

Убийство экс-помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, по данным SHOT, заказал бизнесмен, который продавал стройматериалы в Ингушетии.

По предварительным данным, мотивом покушения стали разногласия 45-летнего Башира О. с Алихаджиевым, когда он ещё занимал пост зампреда правительства Ингушетии.