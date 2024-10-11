Расстрелянного в Одинцово помощника депутата Госдумы прооперировали, он в реанимации

Шерипа Алихаджиева — помощника депутата Госдумы и экс зампредседателя правительства Ингушетии — прооперировали после покушения. По данным SHOT , он находится в реанимации.

Покушение произошло с 20:15 до 21:10 накануне вечером в элитном посёлке Лапино. Неизвестный выстрелил минимум четыре раза в зампредседателя Правительства Ингушетии, попав в него дважды. Подозреваемого ищут, его личность и мотивы устанавливаются.