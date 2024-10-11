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11 октября, 07:49

В Одинцово расстреляли помощника депутата Госдумы

В подмосковном Одинцово совершили покушение на Шерипа Алихаджиева — помощника депутата Госдумы и экс зампредседателя правительства Ингушетии.

Как выяснил SHOT, всё произошло вечером 10 октября. 58-летний Аликмаджиев отдыхал на веранде у себя дома в деревне Лапино, когда неизвестный приблизился к нему и выстрелил минимум 4 раза, после чего скрылся.

В подмосковном Одинцово совершили покушение на Шерипа Алихаджиева. Видео © СК РФ

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, он в тяжёлом состоянии. В СК уточнили, что помощник депутата получил два огнестрельных ранения.

Нападавшего ищут, мотивы выясняются. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

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А весной этого года в городе Апатиты было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Злоумышленник нанёс ему удар ножом в живот и попытался сбежать, однако ему это не удалось. Сперва задержанный утверждал, что пошёл на преступление под давлением «голосов в голове», но потом поменял показания. Напавшего закрыли в СИЗО, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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СК РФ

Александра Вишнякова
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