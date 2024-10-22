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22 октября, 07:38

Обещали 20 миллионов: Life.ru узнал, кто пытался убить помощника депутата в Подмосковье

SHOT: Исполнитель покушения на помощника депутата ГД был судим за наркотики

Исполнителем покушения на помощника депутата Госдумы и зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева оказался ранее судимый мужчина. По данным SHOT, 50-летний Василий Коновалов привлекался по «наркотической» 228-й статье. Заказчик расправы над политиком обещал ему 20 миллионов рублей.

Василий Коновалов. Фото © SHOT

Василий Коновалов. Фото © SHOT

Киллер получил пистолет с глушителем и фотографии жертвы, а также полмиллиона в качестве предоплаты. Коновалов месяц следил за Алихаджиевым. Сейчас наёмника допрашивают.

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Напомним, 58-летнего Шерипа Алихаджиева расстреляли 10 октября, когда помощник депутата отдыхал на веранде в подмосковной деревне Лапино. Неизвестный скрылся. Пострадавшего прооперировали и позднее перевели в реанимацию. Сегодня, 22 октября, стало известно о задержании исполнителя и заказчика расправы.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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