Обещали 20 миллионов: Life.ru узнал, кто пытался убить помощника депутата в Подмосковье

Исполнителем покушения на помощника депутата Госдумы и зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева оказался ранее судимый мужчина. По данным SHOT, 50-летний Василий Коновалов привлекался по «наркотической» 228-й статье. Заказчик расправы над политиком обещал ему 20 миллионов рублей.