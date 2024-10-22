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22 октября, 05:31

Задержаны исполнитель и заказчик покушения на помощника депутата в Подмосковье

Оперативники задержали предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на убийство помощника депутата Госдумы и зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Личности фигурантов не раскрываются.

«Оба мужчины доставлены в следственные органы», — написала она в телеграм-канале.

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Напомним, 58-летнего Шерипа Алихаджиева расстреляли 10 октября, когда помощник депутата отдыхал на веранде в подмосковной деревне Лапино. Неизвестный скрылся. Пострадавшего прооперировали и позднее перевели в реанимацию.

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Life.ru

Матвей Константинов
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