Задержаны исполнитель и заказчик покушения на помощника депутата в Подмосковье

Оперативники задержали предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на убийство помощника депутата Госдумы и зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Личности фигурантов не раскрываются.