Задержаны исполнитель и заказчик покушения на помощника депутата в Подмосковье
Оперативники задержали предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на убийство помощника депутата Госдумы и зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Личности фигурантов не раскрываются.
«Оба мужчины доставлены в следственные органы», — написала она в телеграм-канале.
Напомним, 58-летнего Шерипа Алихаджиева расстреляли 10 октября, когда помощник депутата отдыхал на веранде в подмосковной деревне Лапино. Неизвестный скрылся. Пострадавшего прооперировали и позднее перевели в реанимацию.
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