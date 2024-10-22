Появилось видео с задержанием подозреваемых в покушении на помощника депутата ГД
Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с моментом задержания предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на помощника депутата Госдумы и зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Судя по кадрам, они не оказывали сопротивления.
Силовики задерживают предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство © Telegram / Ирина Волк
Напомним, что покушение на убийство произошло 10 октября в подмосковной деревне Лапино. Шерип Алихаджиев отдыхал на веранде, когда неизвестный выстрелил в него четыре раза. Две пули попали в чиновника, медики провели экстренную операцию. Сегодня по делу задержали двоих подозреваемых. По данным Life.ru, исполнителю обещали 20 миллионов рублей.
Telegram / Ирина Волк