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22 октября, 08:04

Появилось видео с задержанием подозреваемых в покушении на помощника депутата ГД

Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с моментом задержания предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на помощника депутата Госдумы и зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Судя по кадрам, они не оказывали сопротивления.

Силовики задерживают предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство © Telegram / Ирина Волк

Напомним, что покушение на убийство произошло 10 октября в подмосковной деревне Лапино. Шерип Алихаджиев отдыхал на веранде, когда неизвестный выстрелил в него четыре раза. Две пули попали в чиновника, медики провели экстренную операцию. Сегодня по делу задержали двоих подозреваемых. По данным Life.ru, исполнителю обещали 20 миллионов рублей.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Полина Никифорова
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