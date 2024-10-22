Появилось видео с задержанием подозреваемых в покушении на помощника депутата ГД

Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с моментом задержания предполагаемых заказчика и исполнителя покушения на помощника депутата Госдумы и зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Судя по кадрам, они не оказывали сопротивления.