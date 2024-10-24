В Росгвардии подтвердили информацию об атаке на грузовик ведомства в Чечне

В Росгвардии подтвердили нападение на воинскую колонну ведомства в пригороде Грозного. Об этом сообщает ТАСС.

Неизвестные в Чечне открыли огонь по грузовику Росгвардии. Видео © SHOT

«В пригороде Грозного неизвестные совершили нападение на воинскую колонну. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.