В Росгвардии подтвердили информацию об атаке на грузовик ведомства в Чечне
В Росгвардии подтвердили нападение на воинскую колонну ведомства в пригороде Грозного. Об этом сообщает ТАСС.
Неизвестные в Чечне открыли огонь по грузовику Росгвардии. Видео © SHOT
«В пригороде Грозного неизвестные совершили нападение на воинскую колонну. В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь по грузовику, в котором ехали росгвардейцы. Инцидент произошёл в станице Петропавловская Грозненского района сегодня примерно в 12:00. Преступников разыскивают.
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