Глава Ингушетии прокомментировал нападение на силовиков

Нападение на автомобиль с полицейскими в Ингушетии было направлено на дестабилизацию региона. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своём телеграм-канале.

«[Погибшие] стали жертвами бесчеловечного акта, направленного не только против правоохранительных органов, но и против стабильности и безопасности в регионе. Правоохранительные органы республики делают всё возможное, чтобы раскрыть это преступление и привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении.