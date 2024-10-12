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12 октября, 09:56

Глава Ингушетии прокомментировал нападение на силовиков

Калиматов: Нападение на силовиков в Ингушетии призвано дестабилизировать регион

Махмуд-Али Калиматов. Обложка © Telegram / Махмуд-Али Калиматов

Махмуд-Али Калиматов. Обложка © Telegram / Махмуд-Али Калиматов

Нападение на автомобиль с полицейскими в Ингушетии было направлено на дестабилизацию региона. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своём телеграм-канале.

«[Погибшие] стали жертвами бесчеловечного акта, направленного не только против правоохранительных органов, но и против стабильности и безопасности в регионе. Правоохранительные органы республики делают всё возможное, чтобы раскрыть это преступление и привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении.

Глава республики уверен, что правосудие восторжествует, и убийцы понесут самое строгое наказание. Также он выразил соболезнования родным погибших.

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Напомним, 11 октября доложили о перестрелке на трассе в Ингушетии, три человека погибли. Неизвестные начали стрелять по сотрудникам полиции и скрылись с места происшествия. В регионе был объявлен план «Перехват». Заведено уголовное дело. Чуть позже в местном МВД раскрыли личности погибших, один из них был сотрудником патрульно-постовой службы. Данный вопрос лично контролирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Николай Рюмин
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