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12 октября, 09:23

Бастрыкин взял на контроль расследование нападения на силовиков в Ингушетии

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства уголовное дело о нападении на силовиков в Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Машина, в которой находились погибшие силовики в Ингушетии. Видео © Telegram / serdalo_ingushetii

«[Бастрыкин] поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Ингушетия А. Асхабову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Машину изрешетили пулями: Появились кадры с места убийства силовиков в Ингушетии
Машину изрешетили пулями: Появились кадры с места убийства силовиков в Ингушетии

Напомним, 11 октября стало известно о перестрелке на трассе в Ингушетии, три человека погибли. Неизвестные открыли огонь по полицейским и скрылись с места происшествия. В республике был объявлен план «Перехват». Возбуждено уголовное дело. Позднее в местном МВД раскрыли личности погибших, один из них был сотрудником патрульно-постовой службы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Дарья Нарыкова
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