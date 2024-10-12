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11 октября, 23:02

Раскрыты личности погибших при обстреле машины в Ингушетии

МВД: Погибшие в результате нападения в Ингушетии были родственниками

Мужчины, погибшие в результате обстрела автомобиля в Ингушетии, приходились друг другу родственниками. Об этом сообщили в управлении МВД по республике.

«...трое находящихся внутри мужчин получили смертельные ранения. Ими оказались родственники, один из которых являлся сотрудником патрульно-постовой службы, в момент происшествия находившийся вне службы», — рассказали в ведомстве.

Автомобиль принадлежал заместителю руководителя Центра противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адаму Хамхоеву. По данным ТАСС, он не пострадал. Как пишет Mash Gor, погибшими оказались Амир и Беслан Аушевы, которые были охранниками Хамхоева. Личность третьей жертвы — сотрудника ППС — не сообщается.

Машину изрешетили пулями: Появились кадры с места убийства силовиков в Ингушетии
Машину изрешетили пулями: Появились кадры с места убийства силовиков в Ингушетии

О перестрелке на трассе в Ингушетии Life.ru писал ранее. Неизвестные открыли огонь по полицейским и скрылись с места происшествия. В республике объявлен план «Перехват». По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Оксана Попова
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