Раскрыты личности погибших при обстреле машины в Ингушетии

Мужчины, погибшие в результате обстрела автомобиля в Ингушетии, приходились друг другу родственниками. Об этом сообщили в управлении МВД по республике.

«...трое находящихся внутри мужчин получили смертельные ранения. Ими оказались родственники, один из которых являлся сотрудником патрульно-постовой службы, в момент происшествия находившийся вне службы», — рассказали в ведомстве.