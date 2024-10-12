Появилось видео расстрела машины замначальника ЦПЭ в Ингушетии

Появилось видео момента нападения на машину замначальника ЦПЭ в Ингушетии, в результате которого погибли три человека. Запись опубликовал SHOT.

На кадрах видно, что преступники на «пятнашке» сначала расстреляли внедорожник на ходу, после чего один из убийц вышел из салона и добил раненых. Погибли три человека, нападавшие скрылись и позже сожгли свою машину.