Появилось видео расстрела машины замначальника ЦПЭ в Ингушетии
SHOT опубликовал видео момента нападения на машину замначальника ЦПЭ в Ингушетии
Появилось видео момента нападения на машину замначальника ЦПЭ в Ингушетии, в результате которого погибли три человека. Запись опубликовал SHOT.
Видео расстрела машины замначальника ЦПЭ в Ингушетии. Видео © SHOT
На кадрах видно, что преступники на «пятнашке» сначала расстреляли внедорожник на ходу, после чего один из убийц вышел из салона и добил раненых. Погибли три человека, нападавшие скрылись и позже сожгли свою машину.
Напомним, вечером 11 октября произошла перестрелка на трассе в Ингушетии. Неизвестные открыли огонь автомобилю заместителя руководителя Центра противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адама Хамхоева и скрылись с места происшествия. Погибли три человека. В республике был объявлен план «Перехват». Возбуждено уголовное дело. Позднее в местном МВД раскрыли личности погибших, один из них был сотрудником патрульно-постовой службы.