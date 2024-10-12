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12 октября, 09:42

Появилось видео расстрела машины замначальника ЦПЭ в Ингушетии

SHOT опубликовал видео момента нападения на машину замначальника ЦПЭ в Ингушетии

Появилось видео момента нападения на машину замначальника ЦПЭ в Ингушетии, в результате которого погибли три человека. Запись опубликовал SHOT.

Видео расстрела машины замначальника ЦПЭ в Ингушетии. Видео © SHOT

На кадрах видно, что преступники на «пятнашке» сначала расстреляли внедорожник на ходу, после чего один из убийц вышел из салона и добил раненых. Погибли три человека, нападавшие скрылись и позже сожгли свою машину.

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Напомним, вечером 11 октября произошла перестрелка на трассе в Ингушетии. Неизвестные открыли огонь автомобилю заместителя руководителя Центра противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адама Хамхоева и скрылись с места происшествия. Погибли три человека. В республике был объявлен план «Перехват». Возбуждено уголовное дело. Позднее в местном МВД раскрыли личности погибших, один из них был сотрудником патрульно-постовой службы.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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