Жительница Шебекина пострадала при детонации взрывоопасного предмета на огороде
Жительница города Шебекино получила множественные осколочные ранения после того, как нашла взрывоопасный предмет на своём огороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Женщина нашла на огороде взрывоопасный предмет. К сожалению, она взяла его в руки и отбросила. Боеприпас, ударившись о землю, сдетонировал», — пишет Гладков.
По словам губернатора, пострадавшая обратилась в больницу на следующий день с множественными слепыми ранениями грудной клетки, живота, рук и ног. Медики оказали ей необходимую помощь, дальнейшее лечение женщина будет проходить амбулаторно.
Губернатор призвал жителей области быть крайне осторожными с незнакомыми предметами и немедленно сообщать о находках по телефону экстренной службы, отметив, что сапёры Минобороны РФ работают круглосуточно.
Губернатор уже сообщал о подобных случаях в Шебекино. Так, 19 октября, в результате атаки ВСУ на город пострадал мужчина. Тогда вследствие двух обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома, четыре частных жилых здания, два нежилых объекта и коммерческое предприятие.
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