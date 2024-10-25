Вопрос дня: МИД раскрыл, что Лавров мог сказать наступившему ему на ногу человеку
МИД: Лавров мог сказать «Проходи быстрее» после инцидента с ногой на саммите БРИКС
По Сети разлетелся ролик с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова, которому на саммите БРИКС в Казани наступил на ногу участник мероприятия. В МИД РФ пояснили, что же сказал министр проходившему мимо него человеку.
Ролик, который разлетелся по Сети. Видео © Telegram / Пул №3
После появления ролика пользователи Сети начали гадать, что сказал Лавров. Также появились фейковые видео со сгенерированной озвучкой от нейросети.
«Интернет-пространство наводнили ролики с саммита БРИКС в Казани со сгенерированным нейросетями голосом Сергея Лаврова. Фейку поверили не все: в Telegram-каналах разгорелся спор, что же такое сказал Сергей Викторович. Может, всё проще — и правильный ответ: «Проходи быстрее», — пояснили в ведомстве.
Ранее украинская ЦИПсО вбросила в сеть дипфейк с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Видео наделало много шума, ведь отличить подлинник от липы было сложно: украинские спецслужбы взяли картинку реального видеообращения врио главы региона и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети.
Telegram / Пул №3