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Регион
24 октября, 21:04
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Вопрос дня: МИД раскрыл, что Лавров мог сказать наступившему ему на ногу человеку

МИД: Лавров мог сказать «Проходи быстрее» после инцидента с ногой на саммите БРИКС

По Сети разлетелся ролик с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова, которому на саммите БРИКС в Казани наступил на ногу участник мероприятия. В МИД РФ пояснили, что же сказал министр проходившему мимо него человеку.

Ролик, который разлетелся по Сети. Видео © Telegram / Пул №3

После появления ролика пользователи Сети начали гадать, что сказал Лавров. Также появились фейковые видео со сгенерированной озвучкой от нейросети.

«Интернет-пространство наводнили ролики с саммита БРИКС в Казани со сгенерированным нейросетями голосом Сергея Лаврова. Фейку поверили не все: в Telegram-каналах разгорелся спор, что же такое сказал Сергей Викторович. Может, всё проще — и правильный ответ: «Проходи быстрее», — пояснили в ведомстве.

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Ранее украинская ЦИПсО вбросила в сеть дипфейк с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Видео наделало много шума, ведь отличить подлинник от липы было сложно: украинские спецслужбы взяли картинку реального видеообращения врио главы региона и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети.

Обложка ©

Telegram / Пул №3

Оксана Попова
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