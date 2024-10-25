Полиция Антальи начала расследование по факту нападения на российских туристов

В Анталье турецкие правоохранительные органы начали расследование инцидента с участием российских граждан, которые ранее подверглись нападению возле премиального отеля Rixos Premium Göcek. Об этом сообщило Генеральное консульство России, находящееся в контакте с пострадавшими и местными властями.

«В настоящее время турецкими правоохранительными органами проводится расследование», — отмечается в сообщении.

В консульстве подчеркнули, что следят за ходом расследования и продолжают поддерживать связь с потерпевшими и турецкой стороной, в том числе чтобы гарантировать соблюдение прав россиян со стороны местных властей.