Полиция Антальи начала расследование по факту нападения на российских туристов
В Анталье турецкие правоохранительные органы начали расследование инцидента с участием российских граждан, которые ранее подверглись нападению возле премиального отеля Rixos Premium Göcek. Об этом сообщило Генеральное консульство России, находящееся в контакте с пострадавшими и местными властями.
«В настоящее время турецкими правоохранительными органами проводится расследование», — отмечается в сообщении.
В консульстве подчеркнули, что следят за ходом расследования и продолжают поддерживать связь с потерпевшими и турецкой стороной, в том числе чтобы гарантировать соблюдение прав россиян со стороны местных властей.
Об инциденте стало известно после сообщений российских телеграм-каналов. SHOT писал, что на россиян набросилась банда пьяных турков. Один из них кинул бутылку в девушку. Туристы еле вырвались и добежали до отеля.
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