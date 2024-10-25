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24 октября, 22:55

Полиция Антальи начала расследование по факту нападения на российских туристов

В Анталье турецкие правоохранительные органы начали расследование инцидента с участием российских граждан, которые ранее подверглись нападению возле премиального отеля Rixos Premium Göcek. Об этом сообщило Генеральное консульство России, находящееся в контакте с пострадавшими и местными властями.

«В настоящее время турецкими правоохранительными органами проводится расследование», — отмечается в сообщении.

В консульстве подчеркнули, что следят за ходом расследования и продолжают поддерживать связь с потерпевшими и турецкой стороной, в том числе чтобы гарантировать соблюдение прав россиян со стороны местных властей.

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Об инциденте стало известно после сообщений российских телеграм-каналов. SHOT писал, что на россиян набросилась банда пьяных турков. Один из них кинул бутылку в девушку. Туристы еле вырвались и добежали до отеля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Анатолий Цейко
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