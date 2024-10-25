Убийца пожилой писательницы в Москве оказался нелегалом
СМИ: Мужчина, убивший писательницу в Москве, находился в стране нелегально
Гражданин Киргизии, который подозревается в убийстве писательницы Раисы Кирсановой в Москве, находился в России нелегально. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл 19 октября на Открытом шоссе в Москве. Местные жители вызвали полицию, заметив подозрительного мужчину, который стучал в двери квартир. Когда сотрудники полиции прибыли, они застали злоумышленника за избиением пожилой женщины. Пострадавшая была госпитализирована, но спасти её не удалось — через несколько дней она скончалась в больнице.
Следователи квалифицировали преступление по статьям об убийстве, совершённом из хулиганских побуждений, и нарушении неприкосновенности жилища. В настоящее время ведётся расследование.
Как сообщал Life.ru, писательница Раиса Кирсанова была жестоко избита в Москве и, к сожалению, скончалась спустя несколько дней в больнице. Подозреваемый, задержанный на месте преступления, оказался гражданином Киргизии.
Life.ru