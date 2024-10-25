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25 октября, 00:26
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Убийца пожилой писательницы в Москве оказался нелегалом

СМИ: Мужчина, убивший писательницу в Москве, находился в стране нелегально

Гражданин Киргизии, который подозревается в убийстве писательницы Раисы Кирсановой в Москве, находился в России нелегально. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 19 октября на Открытом шоссе в Москве. Местные жители вызвали полицию, заметив подозрительного мужчину, который стучал в двери квартир. Когда сотрудники полиции прибыли, они застали злоумышленника за избиением пожилой женщины. Пострадавшая была госпитализирована, но спасти её не удалось — через несколько дней она скончалась в больнице.

Следователи квалифицировали преступление по статьям об убийстве, совершённом из хулиганских побуждений, и нарушении неприкосновенности жилища. В настоящее время ведётся расследование.

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Как сообщал Life.ru, писательница Раиса Кирсанова была жестоко избита в Москве и, к сожалению, скончалась спустя несколько дней в больнице. Подозреваемый, задержанный на месте преступления, оказался гражданином Киргизии.

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Life.ru

Кирилл Сосновских
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