Убийца пожилой писательницы в Москве оказался нелегалом

Гражданин Киргизии, который подозревается в убийстве писательницы Раисы Кирсановой в Москве, находился в России нелегально. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 19 октября на Открытом шоссе в Москве. Местные жители вызвали полицию, заметив подозрительного мужчину, который стучал в двери квартир. Когда сотрудники полиции прибыли, они застали злоумышленника за избиением пожилой женщины. Пострадавшая была госпитализирована, но спасти её не удалось — через несколько дней она скончалась в больнице.

Следователи квалифицировали преступление по статьям об убийстве, совершённом из хулиганских побуждений, и нарушении неприкосновенности жилища. В настоящее время ведётся расследование.