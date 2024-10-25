Прокуратура проверит школы Уссурийска после запрета для девочек на ношение брюк

Прокуратура проведёт проверку локальных актов школ Уссурийска. Причиной тому послужил запрет на ношение брюк девочкам в школе №32. Об этом сообщил представитель прокуратуры Приморского края, его слова приводят РИА «Новости».

Ситуация привлекла внимание после публикаций в местных Telegram-каналах, где родители выразили обеспокоенность за здоровье детей и расходы на уже купленные классические брюки. В публикациях указывалось, что девочкам разрешали носить классические брюки в течение двух недель, но затем запретили и их, что вызвало недовольство среди местных жителей.

Впоследствие директору школы поручили разрешить ношение брюк, уточнив, что они должны быть серыми и классическими. В департаменте образования Приморья отметили, что запрета на ношение брюк в школе нет, и ученицы могут выбирать между юбками и брюками в зависимости от погоды и личного комфорта.

«В Приморском крае приказом департамента образования и науки установлена возможность ношения девочками и девушками юбок, брюк и сарафанов. После поступившего сигнала прокуратура проверит локальные акты школ Уссурийска на предмет соответствия региональному законодательству», — сообщил представитель ведомства.