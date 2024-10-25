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25 октября, 03:27

Морпехи уничтожили колонну ВСУ в курском приграничье, подбиты Stryker и MaxxPro

Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы Черноморского флота на двух БТР успешно уничтожили колонну техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Как сообщило Минобороны РФ, среди поражённых бронемашин оказались Stryker и MaxxPro.

Командир взвода с позывным Коловрат рассказал, как были организованы две засады для перехвата противника. Она состояла из 20 единиц техники, включая Stryker, MaxxPro и «Казаки». По его словам, один БТР начал обстрел, а второй завершил атаку.

«Вначале стреляли бронебойными. После остановки машин, при высадке, десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил», — добавил командир.

Наводчик-оператор первого БТР с позывным Каспер сообщил, что смог самостоятельно поразить три машины.

«Зашли сзади к ним. Они проехали, не увидели, что мы сидим в засаде. Когда они хотели выгрузить пехоту, я открыл по ним огонь. Один БТР победил троих», — рассказал боец.

В Минобороны подчеркнули, что морпехи Черноморского флота продолжают проводить успешные операции Курской области. В ведомстве отметили, что противник, в спешке покидая захваченные позиции, оставляет на поле боя натовское вооружение и боеприпасы.

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Появились кадры боя российского военного в курском приграничье от первого лица

Недавно бойцы «Ахмата» захватили бронеавтомобиль ВСУ Oshkosh M-ATV под Курском. По словам Рамзана Кадырова, трофейную технику теперь можно обернуть против самих «натовцев».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Анатолий Цейко
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