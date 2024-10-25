Владельцы судна выплатят 100 миллионов долларов за разрушение моста в Балтиморе

Сингапурские компании Grace Ocean и Synergy Marine выплатят крупную компенсацию в размере более 100 миллионов долларов после инцидента с разрушением моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Это решение стало результатом урегулирования гражданского иска со стороны властей США. Сумма в 101 980 000 долларов поступит в казну Штатов и пойдёт на возмещение расходов федеральных агентств, участвовавших в ликвидации последствий аварии.

Инцидент произошёл, когда грузовое судно, принадлежавшее упомянутым компаниям, столкнулось с мостом, что привело к его значительному разрушению. Министерство юстиции США сообщило, что благодаря оперативной работе адвокатов удалось достичь соглашения до начала судебного разбирательства. Таким образом, финансовое бремя по восстановлению инфраструктуры будет нести Grace Ocean и Synergy Marine, а не налогоплательщики США.