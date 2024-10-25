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Регион
25 октября, 04:18

Семь БПЛА и малоразмерный воздушный шар уничтожены над российскими регионами

Семь украинских беспилотников и один малоразмерный воздушный шар уничтожены минувшей ночью над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Брянской области и один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

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Прошлой ночью средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в течение ночи. Четыре объекта сбили в Курской области, а три — над акваторией Чёрного моря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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