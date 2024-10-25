Семь БПЛА и малоразмерный воздушный шар уничтожены над российскими регионами

Семь украинских беспилотников и один малоразмерный воздушный шар уничтожены минувшей ночью над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Брянской области и один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области», — рассказали в оборонном ведомстве.