Жительниц небольшого городка на Чукотке направляют рожать за 600 километров
Депздрав Чукотки объяснил запрет рожать в единственном роддоме в Билибино
Власти Чукотки заявили, что департамент здравоохранения запретил жительницам Билибино рожать в единственной районной больницы из-за отсутствия там врача-неонатолога. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Родильное отделение в Билибино никто не закрывает и не собирается закрывать. Там есть все условия для проведения родоразрешения по экстренным показаниям, включая возможности выполнения экстренных оперативных вмешательств», — рассказали в правительства региона.
Однако Билибинская больница всё ещё нуждается во враче-неонатологе — специалисте по новорождённым. Ввиду его отсутствия рожениц приказано было отвозить в многопрофильные больницы в других городах, однако ближайшая такая находится в Анадыре, что в 600 километрах от Билибино.
Власти региона пообещали покрыть расходы на перелёты беременным женщинам, а также предоставить медицинское сопровождение, если таковое необходимо.
Ранее Минздрав одобрил новые клинические рекомендации для проведения кесарева сечения и естественных родов. Нововведения будут действовать с 1 января 2025 года. Изменения, к примеру, коснутся порядка ведения дневника наблюдения за пациенткой.
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