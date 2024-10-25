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Регион
25 октября, 07:20

Жительниц небольшого городка на Чукотке направляют рожать за 600 километров

Депздрав Чукотки объяснил запрет рожать в единственном роддоме в Билибино

Власти Чукотки заявили, что департамент здравоохранения запретил жительницам Билибино рожать в единственной районной больницы из-за отсутствия там врача-неонатолога. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Родильное отделение в Билибино никто не закрывает и не собирается закрывать. Там есть все условия для проведения родоразрешения по экстренным показаниям, включая возможности выполнения экстренных оперативных вмешательств», — рассказали в правительства региона.

Однако Билибинская больница всё ещё нуждается во враче-неонатологе — специалисте по новорождённым. Ввиду его отсутствия рожениц приказано было отвозить в многопрофильные больницы в других городах, однако ближайшая такая находится в Анадыре, что в 600 километрах от Билибино.

Власти региона пообещали покрыть расходы на перелёты беременным женщинам, а также предоставить медицинское сопровождение, если таковое необходимо.

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Shutterstock / FOTODOM / Minko Peev

Владимир Озеров
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