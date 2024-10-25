Ещё одна страна получила статус партнёра БРИКС
Президент Боливии Луис Арсе сообщил, что страна получила статус партнёра БРИКС
Луис Арсе и Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани. Фото © kremlin.ru
Президент Боливии Луис Арсе намекнул, что страна получила статус партнёра БРИКС. В разговоре с RT он заявил, что теперь государство должно «укрепить свои позиции» в этом объединении.
По словам Арсе, его делегации было очень важно посетить саммит в Казани. Встреча с президентом России Владимиром Путиным, в частности, дала понять, что можно сформировать другой набор стран и начать действовать по-другому, чтобы обеспечить развитие для всех.
«Эта встреча ещё раз подтвердила, что существует альтернатива тому, что рассматривалось как однополярность», — отметил лидер Боливии.
Напомним, Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Казани провёл встречу с лидером Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой. В ходе беседы глава государства подчеркнул, что отношения двух стран развиваются в самых разных областях, включая политическую, экономическую сферы, торговлю, образование и культуру. Кроме того, у РФ и Боливии во многом совпадают позиции по ключевым принципам мироустройства.