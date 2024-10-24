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24 октября, 19:22

Путин на полях саммита БРИКС провёл встречи с лидерами Боливии и Мавритании

Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Казани провёл встречу с лидером Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой. В ходе беседы глава государства подчеркнул, что отношения двух стран развиваются в самых разных областях, а позиции по ключевым принципам мироустройства во многом совпадают.

Путин проводит встречу с президентом Боливии. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Российско-боливийское сотрудничество основано на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Двусторонние связи последовательно развиваются в разных сферах, включая политическую, экономическую сферы, торговлю, образование и культуру», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что голос Латинской Америки весомо прозвучал в ходе расширенной сессии в формате «аутрич»/ «БРИКС плюс».

Кроме того, на полях саммита БРИКС несколько минут назад прошла встреча Путина с президентом Мавритании Мохамедом Ульд Шейхом Эль-Газуани. Глава государства высоко оценил решение мавританского коллеги посетить саммит БРИКС и отметил активную работу представителей африканской страны на предприятиях объединения. В свою очередь Газуани заявил, что хотел бы видеть в Мавритании больше российских инвесторов, особенно в таких областях, как сельское хозяйство, рыболовство и энергетика.

Как сообщал Life.ru, также Путин на полях саммита БРИКС встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Одной из основных тем беседы стал вопрос урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения
БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения

Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках встречи прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» и итоговая пресс-конференция Путина.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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