Чего хотят женщины? Россиянки сделали сложный выбор – дубайский шоколад или цветы

Россияне начали активно покупать нашумевший на просторах Интернета дубайский шоколад. По данным аналитиков, его ищут в полтора раза чаще, чем цветы. Об этом пишет «Лента.ру».

Сообщается, что на фоне бешеной популярности экзотической сладости уменьшился интерес россиян к другим десертам. В частности, люди начали меньше искать бенто-торты и клубнику в шоколаде. Упал спрос и на обычный шоколад ручной работы — 66% приходится именно на дубайский десерт.

По мнению аналитиков, рост интереса к дубайскому шоколаду связан не только с его необычным внешним видом и вкусом, но и с ценой. Например, средняя стоимость букета цветов составляет около 3500 рублей, клубники в шоколаде — 2100. В свою очередь дубайский шоколад можно купить за 1800 рублей.

«Мы видим устойчивый интерес к дубайскому шоколаду с начала августа, а с октября продажи стабильно превышают 100 плиток в неделю. Оборот одного из топовых продавцов уже больше 200 тысяч рублей только за счёт этого продукта», — отметили исследователи.

Особенной популярностью десерт пользуется у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан.