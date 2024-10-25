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25 октября, 09:33

Чего хотят женщины? Россиянки сделали сложный выбор – дубайский шоколад или цветы

Дубайский шоколад обогнал цветы в списке самых желанных подарков у россиянок

Россияне начали активно покупать нашумевший на просторах Интернета дубайский шоколад. По данным аналитиков, его ищут в полтора раза чаще, чем цветы. Об этом пишет «Лента.ру».

Сообщается, что на фоне бешеной популярности экзотической сладости уменьшился интерес россиян к другим десертам. В частности, люди начали меньше искать бенто-торты и клубнику в шоколаде. Упал спрос и на обычный шоколад ручной работы — 66% приходится именно на дубайский десерт.

По мнению аналитиков, рост интереса к дубайскому шоколаду связан не только с его необычным внешним видом и вкусом, но и с ценой. Например, средняя стоимость букета цветов составляет около 3500 рублей, клубники в шоколаде — 2100. В свою очередь дубайский шоколад можно купить за 1800 рублей.

«Мы видим устойчивый интерес к дубайскому шоколаду с начала августа, а с октября продажи стабильно превышают 100 плиток в неделю. Оборот одного из топовых продавцов уже больше 200 тысяч рублей только за счёт этого продукта», — отметили исследователи.

Россиянка получила отёк Квинке от нашумевшего дубайского шоколада
Россиянка получила отёк Квинке от нашумевшего дубайского шоколада

Особенной популярностью десерт пользуется у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Ранее Life.ru рассказывал об опасности нашумевшей дубайской сладости. В одной плитке умещается шоколад, орехи, фисташковая паста и тесто катаифи. В результате получается инсулиновая бомба — на 200 грамм приходится более тысячи калорий и около 65 граммов фисташковой пасты, что в три раза выше нормы. Поэтому в Сети врачи предупреждают, что такой шоколад не стоит добавлять в рацион людям с диабетом, ожирением и имеющим избыточную массу тела. А орехи могут спровоцировать диарею и другие сюрпризы ЖКТ.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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