Доверяющих Путину россиян стало ещё больше

Восемь из десяти опрошенных российских граждан заявили, что доверяют Владимиру Путину. При этом 75,8% респондентов отметили, что одобряют его работу в качестве президента России. Об этом свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМ.

О своём доверии к главе государства заявили 78,5% опрошенных. Не доверяют Путину 17,4% участников опроса. При этом российский премьер-министр Михаил Мишустин пользуется доверием у 61,5% граждан в то время, как недоверие ему выразили 19,3%.

Действия Владимира Путина на посту главы государства одобряют 75,8% респондентов, не одобряют — 15,9%. В положительном ключе о работе главы кабмина высказались 53,5% опрошенных, неодобрение выразили 10,6%.

35,6% россиян также рассказали, что отдали бы голос за «Единую Россию» на выборах в Госдуму. Ещё 10% опрошенных предпочтут КПРФ, 10,6% — ЛДПР, 7,1% — «Новых людей» и 4,3% — поддержат партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Также 10,3% респондентов указали, что они бы проголосовали за непарламентские партии.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 14 по 20 октября 2024 года. Участие в нём принимали 1,6 тысячи россиян, достигших совершеннолетнего возраста.