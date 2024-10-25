ЦБ проведёт онлайн-голосование за дизайн новой банкноты в 1 тысячу рублей

Центральный банк России организует онлайн-голосование для выбора символа новой банкноты в 1000 рублей, посвящённой Приволжскому федеральному округу. При этом лицевая сторона купюры останется неизменной, опрос будет сфокусирован на дизайне обратной стороны банкноты.

«В прошлом году выпуск обновлённой купюры номиналом 1 тыс. рублей был приостановлен: некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России принял решение изменить процедуру отбора символов для банкнот и сделать её более открытой», — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В этом контексте было отмечено, что при ЦБ был создан консультативный совет по банкнотам, который подготовит список достопримечательностей Приволжского федерального округа, подходящих для нового оформления. Итоговый перечень символов региона будет представлен на открытом заседании в конце ноября.

В соответствии с новой концепцией Центрального банка, каждая обновлённая банкнота номиналом от 10 до 5 тысяч рублей будет посвящена одному из федеральных округов России. Уже были выпущены купюры в 100 и 5 тысяч рублей, на которых изображены символы Центрального и Уральского федеральных округов.