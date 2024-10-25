В Европе переживают за судьбу антироссийских санкций при Трампе

В Европе политики ведут дискуссии по поводу возможного ужесточения антироссийских санкций, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Разговоры между чиновниками ЕС и послами сконцентрированы на нескольких инициативах для обеспечения функционирования европейских санкций в течение более длительного периода», — отмечается в тексте публикации.

Так, предполагается, что будут ведены более строгие меры по экспорту в Россию и импорту из неё товаров на мировой рынок. Европейские чиновники опасаются изменений в политике Белого дома после американских выборов, поэтому уже сейчас продумываются возможные ходы и решения, отмечает агентство.