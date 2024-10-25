Песков рассказал о единственной беседе Путина и Маска после «‎сенсации» об их тайном общении

Президент РФ Владимир Путин не общается тайно с американским миллиардером Илоном Маском, в чём его заподозрило издание The Wall Street Journal. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, напомнив, что последний раз общение бизнесмена с Путиным состоялось ещё до 2022 года.

«Это всё неправда, это абсолютно ложная информация опубликована в газете. У Путина был один контакт с Маском, это было до 2022 года, они говорили по телефону», — пояснил представитель Кремля, комментируя публикацию WSJ.

По словам Пескова, это очередной вброс американской прессы на фоне обострившейся президентской предвыборной гонки в США.