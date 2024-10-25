Песков рассказал о единственной беседе Путина и Маска после «сенсации» об их тайном общении
Песков назвал неправдой информацию WSJ о тайных разговорах Путина и Маска
Владимир Путин и Илон Маск. Обложка © ТАСС / AP, © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин не общается тайно с американским миллиардером Илоном Маском, в чём его заподозрило издание The Wall Street Journal. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, напомнив, что последний раз общение бизнесмена с Путиным состоялось ещё до 2022 года.
«Это всё неправда, это абсолютно ложная информация опубликована в газете. У Путина был один контакт с Маском, это было до 2022 года, они говорили по телефону», — пояснил представитель Кремля, комментируя публикацию WSJ.
По словам Пескова, это очередной вброс американской прессы на фоне обострившейся президентской предвыборной гонки в США.
Напомним, газета The Wall Street Journal написала, что Маск постоянно общается с Путиным и обсуждает с ним как личные вопросы, так и бизнес. Автор публикации заверил, что Белый дом якобы в курсе дел, но никак не может ограничить Маска в подобных контактах.