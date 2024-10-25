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25 октября, 14:52

Skillbox запустил ИИ-помощника для изучения английского языка

ИИ-помощник, анализирующий уровень знаний учеников, запущен в России. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного холдинга Skillbox (входит в VK).

Там рассказали, что новая разработка выступает в роли персонального ассистента для преподавателей английского языка на всех этапах урока. Его основные функции охватывают помощь в подготовке, проведении занятий, а также выборе домашнего задания. Помощник поддерживает учителя в разработке учебного плана, адаптирует его под индивидуальные особенности учеников и оперативно отвечает на их вопросы.

Как сообщили в пресс-службе, ИИ-помощник учитывает уникальные характеристики каждого ученика, включая личные интересы, возраст, уровень знаний, предпочтения по удобному темпу обучения и образовательные цели. Система создаёт задания, подходящие именно для этого студента, что делает процесс обучения более сфокусированным и эффективным. Она запоминает сведения об ученике, анализирует их после каждого занятия. Таким образом, ИИ-помощник избавляет преподавателей от множества рутинных задач. Уточняется, что в будущем помощник научится генерировать задания для домашней работы и самостоятельно проверять её, а также автоматически составлять отчёт о занятии с отображением главных тезисов урока.

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Ранее Life.ru сообщал, что Министерство цифрового развития планирует запустить бета-версию помощника с искусственным интеллектом на портале «Госуслуги» в конце текущего года. Как уточнялось, внедрение ИИ позволит сократить количество сотрудников службы поддержки сервиса и выявить проблемные места в получении услуг, что в дальнейшем поможет оптимизировать работу портала.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / metamorworks

Александра Мышляева
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