Мигрантам в Москве начнут выдавать электронные удостоверения
Собянин: Электронные удостоверения для иностранцев внедрят в Москве с 2025 года
В Москве экспериментально введут электронные удостоверения для иностранцев в 2025 году. Это должно помочь собрать в одном месте все актуальные сведения о приезжих. Об этом сказано на сайте градоначальника.
«В электронное удостоверение иностранного гражданина будет закачана вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее. Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, есть соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные», — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.
Также на Московском авиационном узле установят биометрический контроль для иностранцев, в частности и для тех, кому не нужна виза для прибытия в Россию. Мэр уверен, что подобная мера поможет улучшить раскрываемость преступлений, к которым причастны приезжие из других стран.
Накануне сообщалось, что пьяный мигрант ворвался в квартиру 78-летней писательницы Раисы Кирсановой и избил её до смерти. Пенсионерку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, спасти её медикам не удалось. Раиса Кирсанова преподавала в Театральном институте имени Бориса Щукина. Она доктор искусствоведения, а также специалист в области истории одежды и истории национального костюма. Кирсанова написала около десятка книг по своей теме. В России её считали одним из ведущих специалистов в области искусства Нового и Новейшего времени.
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