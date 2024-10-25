Мигрантам в Москве начнут выдавать электронные удостоверения

В Москве экспериментально введут электронные удостоверения для иностранцев в 2025 году. Это должно помочь собрать в одном месте все актуальные сведения о приезжих. Об этом сказано на сайте градоначальника.

«В электронное удостоверение иностранного гражданина будет закачана вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее. Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, есть соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные», — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также на Московском авиационном узле установят биометрический контроль для иностранцев, в частности и для тех, кому не нужна виза для прибытия в Россию. Мэр уверен, что подобная мера поможет улучшить раскрываемость преступлений, к которым причастны приезжие из других стран.