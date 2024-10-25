Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 15:04

«Гид 78. Надо брать»: В Петербурге появится путеводитель по миру шопинга

Телевизионный путеводитель по миру шопинга появится в Санкт-Петербурге

Ведущая программы «Гид 78. Надо брать» Анна Гаврилова. Обложка © Life.ru

Ведущая программы «Гид 78. Надо брать» Анна Гаврилова. Обложка © Life.ru

Телевизионный путеводитель по миру шопинга появится в Санкт-Петебурге. 26 октября на телеканале «78» состоится премьера программы «Гид 78. Надо брать». Данный проект расскажет жителям города, как тратить деньги с умом.

Ведущей станет Анна Гаврилова. Ей предстоит найти качественный товар за меньшую стоимость, а помогать ей в этом будет приглашённый гость. Команда программы расскажет на конкретных примерах, как соблюсти баланс между ценой и качеством.

Уже в первых выпусках программы

«Гид 78. Надо брать» зрители узнают: сколько стоит осенняя куртка в модных ресейлах и секондах, где можно найти кожаные, но недорогие сапоги, как выбрать экошубу и что отличает хороший пуховик от плохого. Также команда в рамках передачи расскажет о правилах выбора бытовой техники и подводных камнях известных маркетплейсов.

«Гид 78. Надо брать» — это шопинг-дайджест для всех, мы исследуем рынок Петербурга, чтобы понять, где будет выгодно купить тот или иной товар. Мы не проводим специальных тестов, наши эксперты готовы дать оценку на месте. Также в программе есть много полезной информации о критериях выбора товаров, например дамских сумок или кухонных плит», рассказала ведущая Анна Гаврилова.

Россиянам дали советы по эффективному откладыванию денег ради их умножения
Россиянам дали советы по эффективному откладыванию денег ради их умножения

Кстати говоря, об экономии: ранее Life.ru рассказывал о способе, который поможет не тратить все свои средства. Гражданам посоветовали, например, завести отдельный накопительный счёт и хранить там часть суммы. Также можно воспользоваться депозитом, где разрешено снимать проценты каждый месяц.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Пресс-релизы
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar