«Гид 78. Надо брать»: В Петербурге появится путеводитель по миру шопинга

Телевизионный путеводитель по миру шопинга появится в Санкт-Петебурге. 26 октября на телеканале «78» состоится премьера программы «Гид 78. Надо брать». Данный проект расскажет жителям города, как тратить деньги с умом.

Ведущей станет Анна Гаврилова. Ей предстоит найти качественный товар за меньшую стоимость, а помогать ей в этом будет приглашённый гость. Команда программы расскажет на конкретных примерах, как соблюсти баланс между ценой и качеством.

Уже в первых выпусках программы «Гид 78. Надо брать» зрители узнают: сколько стоит осенняя куртка в модных ресейлах и секондах, где можно найти кожаные, но недорогие сапоги, как выбрать экошубу и что отличает хороший пуховик от плохого. Также команда в рамках передачи расскажет о правилах выбора бытовой техники и подводных камнях известных маркетплейсов.

«Гид 78. Надо брать» — это шопинг-дайджест для всех, мы исследуем рынок Петербурга, чтобы понять, где будет выгодно купить тот или иной товар. Мы не проводим специальных тестов, наши эксперты готовы дать оценку на месте. Также в программе есть много полезной информации о критериях выбора товаров, например дамских сумок или кухонных плит», — рассказала ведущая Анна Гаврилова.