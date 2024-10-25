Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 12:24

Путин назначил Сергея Беляева новым послом в Швеции

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Беляева новым послом России в Швеции. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Назначить Беляева Сергея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Швеция», — говорится в документе.

В МИД РФ отчитали посла Германии из-за открытия морского штаба НАТО
В МИД РФ отчитали посла Германии из-за открытия морского штаба НАТО

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что возможность высылки посла России не исключается. До этого стало известно, что МИД Польши закрывает Генконсульство РФ в Познани. Всех его сотрудников вышлют из страны.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • швеция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar