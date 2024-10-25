Путин назначил Сергея Беляева новым послом в Швеции
Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Беляева новым послом России в Швеции. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Назначить Беляева Сергея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Швеция», — говорится в документе.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что возможность высылки посла России не исключается. До этого стало известно, что МИД Польши закрывает Генконсульство РФ в Познани. Всех его сотрудников вышлют из страны.
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