Путин назначил Сергея Беляева новым послом в Швеции

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Беляева новым послом России в Швеции. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что возможность высылки посла России не исключается. До этого стало известно, что МИД Польши закрывает Генконсульство РФ в Познани. Всех его сотрудников вышлют из страны.