Путин присвоил 77-му зенитному ракетному полку звание гвардейский
За проявленный героизм и храбрость глава России Владимир Путин присвоил 77-му зенитному ракетному полку почётное звание гвардейский. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: Присвоить 77 зенитному ракетному полку почетное наименование «гвардейский», — говорится в указе российского лидера.
Ранее Life.ru писал, что на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР) прошло награждение бойцов-связистов группировки войск «Центр» государственными и ведомственными наградами. Уточнялось, что военнослужащие были награждены медалями «За отвагу», «Суворова», «Жукова», а также знаком «Участник специальной военной операции».
Life.ru