Путин присвоил 77-му зенитному ракетному полку звание гвардейский

За проявленный героизм и храбрость глава России Владимир Путин присвоил 77-му зенитному ракетному полку почётное звание гвардейский. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: Присвоить 77 зенитному ракетному полку почетное наименование «гвардейский», — говорится в указе российского лидера.